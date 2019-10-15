Пекин, 15 октября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Истребители-невидимки J-20 поступили на вооружение элитных подразделений ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщил 14 октября официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ.

Alert5 Истребители-невидимки J-20 ВВС Китая

Шэнь Цзинькэ заявил, что с новой техникой элитные части ВВС Китая станут ещё лучше исполнять свой долг по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны.

J-20 — истребитель среднего и дальнего радиуса действия пятого поколения китайского производства. Самолёт совершил свой пробный вылет в 2011 году.