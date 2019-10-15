Челябинск, 15 октября, 2019, 06:43 — ИА Регнум. В Челябинске от гриппа и ОРВИ уже привиты 200 тыс. человек, из которых 66 тыс. детей. План выполнен на 40%, сообщает горздрав.

Прививка

В выходные дни акция по вакцинации прошла в семи торговых центрах. Там граждане могли привиться бесплатно. Такая же акция пройдёт и в ближайшую субботу, 19 октября. Желающих привиться граждан будут ждать в ТРК «Горки» и в досуговом центре «Импульс».

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку в торговых центрах могут граждане в возрасте от 18 лет. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Также привиться можно в поликлиниках. Персонал работает в двухсменном режиме, в том числе и по субботам.