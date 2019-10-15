Красноярск, 15 октября, 2019, 06:41 — ИА Регнум. В Красноярске по факту вандализма на Площади 50-летия Победы возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пресс-служба администрации Красноярска Памятник героям войны, пострадавший от вандалов

В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о возгорании венка на обелиске в сквере на ул. Академика Вавилова. Проведя проверку, полицейские установили, что в ночь с 13 на 14 октября неизвестные подожгли искусственный венок, стоящий на основании мемориала.

Злоумышленникам грозят штраф, либо обязательные работы, либо исправительные работы, либо арест до трёх месяцев.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии Красноярска, неизвестные подожгли венок на памятнике героям Великой Отечественной войны в Кировском районе города. Из-за пожара частично разрушилась поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Мемориал восстановит администрация района.