Копейск, Челябинская область, 15 октября, 2019, 06:32 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков досрочно покинет колонию. Суд Копейска удовлетворил ходатайство защиты, которое было рассмотрено 14 октября.

За колючей проволокой

Вместо колонии экс-чиновник будет отбывать принудительные работы — убирать улицы. Также ему предстоит выплатить весь штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, Сандаков был задержан в марте 2015 года и затем арестован. Через несколько месяцев его выпустили из СИЗО.

В 2018 году он получил за мошенничество и взятку 5 лет и 6 месяцев колонии, а также должен уплатить крупный штраф.