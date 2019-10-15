Киров, 15 октября, 2019, 06:17 — ИА Регнум. В жилом доме в поселке Кикнур Кировской области произошел пожар, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщается, что пожар произошел в одной из квартир в двухквартирном доме в ночь на 15 октября, общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 38 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. В результате происшествия погибли пять человек, еще двое пострадали. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября произошел пожар в поселке Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии. В результате возгорания погиб малолетний ребенок. Отмечалось, что из пожара удалось спасти двух детей.