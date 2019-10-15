Якутск, 15 октября, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ Владимире Путине по стратегическому развитию и нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» под председательством главы правительства Дмитрия Медведева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Images Money Ипотечные кредиты

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По словам Айсена Николаева, в Якутии по проекту «Семейная ипотека с господдержкой» выдано 122 кредита. При этом власти республики внесли в Минтруд РФ предложения по совершенствованию кредитования для семей с детьми.

Так, внесены предложения об уменьшении первоначального взноса до 10% от стоимости жилья, сейчас это 20%, а также о возможности покупать жильё на вторичном рынке. Кроме того, предложено при рассмотрении заявки на льготную ипотеку учитывать социальные выплаты в связи с рождением детей, что позволит увеличить платёжеспособность заёмщика.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября премьер-министр Дмитрий Медведев провёл заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.