Пекин, 15 октября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Пара концертов под заголовком «Звуки итальянского ренессанса» пройдут в Пекине по случаю 500-летия со дня смерти итальянского гения Леонардо да Винчи, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Леонардо да Винчи. Предполагаемый автопортрет (фрагмент). 1510-1515

Концерты будут поставлены соответственно на сцене Итальянского культурного института при посольстве Италии и в Музее Центральной академии изобразительных искусств 18 октября в рамках Пекинского фестиваля музыки.

Соорганизаторами концертов выступили, помимо фестиваля, Фонд Уго и Ольги Леви, Музей Центральной академии изобразительных искусств и Итальянский культурный институт. На концертах будут представлены вокальные и инструментальные номера эпохи ренессанса.

Помимо 12 работ, созданных европейскими композиторами, включая «La Spagna» и «De tous bien plain», будут представлены и китайские классические песни, включая «Цветок жасмина».