Лондон, 15 октября, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Евросоюз намерен созвать экстренный саммит из-за угрозы срыва выхода Великобритании из состава ЕС, передает телеканал BBC.

Флаг ЕС

Сообщается, что саммит пройдет ближе к концу октября. Представители стран — членов Евросоюза намерены обсудить ситуацию вокруг Brexit и предотвратить возможный срыв сроков выхода Великобритании из ЕС, а также избежать так называемого «жесткого Brexit».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября королева Великобритании Елизавета II призвала парламент не откладывать выход страны из ЕС. В свою очередь британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что стране уже необходимо «закончить Brexit».