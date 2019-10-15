Пекин, 15 октября, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Безопасность на рабочих местах в сфере добычи угля за 2019 год значительно улучшилась в связи со снижением числа несчастных случаев, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

В шахте

По данным на 12 октября 2019 года, в общей сложности 128 несчастных случаев было зафиксировано в текущем году в сфере добычи угля, что на 28,1% ниже в годовом исчислении. Смертность упала на 10,2% до 219 человек, сообщил пресс-секретарь Национальной администрации безопасности угольных шахт КНР Ши Баочжун.

Как отмечают эксперты, снижение смертности и числа происшествий напрямую связаны с введением более жесткого законодательства в сфере контроля за обеспечением безопасности на шахтах. Ни одного инцидента также не было зафиксировано во время осенних праздников в КНР, которые длились с 1 по 7 октября.