Вашингтон, 15 октября, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Бывший специальный помощник президента США Дональда Трампа по европейским и российским делам Фиона Хилл дала показания перед тремя комитетами американского Конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера, сообщает агентство Reuters.

Здание Конгресса США

Сообщается, что дача показаний проходила более девяти часов за закрытыми дверями. Агентство отмечает, что Хилл отвечала на вопросы по поводу предполагаемого вмешательства Трампа в дела Украины и давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Других подробностей пока не приводится. Конгрессмен от Демпартии США Джеми Раскин подчеркнул, что Хилл «была удивительно доскональным и авторитетным свидетелем», который легко мог вспомнить «конкретные события и конкретные встречи».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября лидер американской Демпартии в Сенате США Чак Шумер призвал привлечь адвоката Трампа Рудольфа Джулиани к даче показаний в американском конгрессе. Поводом для этого стал недавний арест двух выходцев из стран бывшего СССР, которые якобы помогали Джулиани вести расследование против Джо Байдена.