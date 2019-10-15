Москва, 15 октября, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Межведомственная рабочая группа поддержала проект постройки сети полигонов для проектирования и сертификации промышленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на это до 2021 года планируется выделить более 570 млн рублей, сообщает 15 октября газета «Известия».

U.S. Army Запуска беспилотника

Рабочая группа под руководством помощника президента РФ Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова одобрила проект, учитывая то, что имеющиеся полигоны непригодны для испытаний БПЛА массой от 30 до 750 кг.

Как сказал Сергей Жуков, один из руководителей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ), полигоны необходимы для проектирования, испытания и сертификации аппаратов. Следует проверить не только сам БПЛА, но и его системы, в том числе наземные.

Программное обеспечение для тестирования БПЛА планируется разрабатывать совместно с компаниями Евросоюза.