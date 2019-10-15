Ланьчжоу, Китай, 15 октября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Новый случай африканской чумы свиней был подтвержден в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

Вспышка была зафиксирована в одном из кооперативов уезда Миньсянь города Динси. Среди 287 свиней в кооперативе, 265 оказались заражены и уже погибли, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР со ссылкой на Китайский цент контроля за заболеваемостью животных.

Местные власти инициировали режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого все зараженные животные будут умерщвлены, а все места их выращивания — продезинфицированы. Перевозка свиней и продукции из свинины в регионе строго запрещена.

Напомним, что африканская чума свиней поражает только свиней и не передается человеку или другим видам животных. Первый случай этой болезни был зарегистрирован в Китае в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны. С тех пор болезнь перекинулась на десятки провинций страны.