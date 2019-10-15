Саров, Нижегородская область, 15 октября, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Жителей Сарова (Нижегородской области) просят быть бдительнее — в одном из садовых районов обнаружены следы медведя, а около одной из дорог видели самого зверя. Специалисты управления по делам ГО и ЧС говорят, что ситуация под контролем, но просят не гулять в опасном районе, особенно с собаками, чтобы не спровоцировать агрессию со стороны хищника, передаёт ИА REGNUM.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

В зону «прогулок» опасного зверя попали несколько экологических троп города, дорога на профилакторий, а также садовые товарищества «Филипповские пруды» и Кремешки. В ведомстве уточняют, что ситуация под контролем, но прогулок в этих местах лучше пока избегать.

Напомним, в октябре 2019 года на автозаправке посёлка Центральные Коряки Елизовского района Камчатки был застрелен медведь, который не первый раз выходил в посёлок. В Петропавловске-Камчатском также в октябре от жителей поступали массовые жалобы на медведей, вышедших в город. Полиция организовала рейды.