Красноярск, 15 октября, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Ход уборочных работ в Красноярском крае обсудили 14 октября на заседании президиума регионального правительства.

Винсент ван Гог. Урожай в Провансе. 1888

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Красноярский край лидирует по урожайности среди регионов Сибирского федерального округа (СФО).

Уборочная практически завершена. По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, темпы полевых работ выше прошлогодних.

По состоянию на 14 октября обмолочено порядка 900 тыс. га — это более 98% посевных площадей.

Аграрии собрали более 2,3 млн тонн зерна. Средняя урожайность — 26,2 центнера с гектара.

«Наш регион в очередной раз демонстрирует наивысшую урожайность в Сибири», — отметил Шорохов.

Темпы уборки картофеля и овощей, а также их урожайность тоже выше аналогичного периода 2018 года. Выкопано 92 тыс. тонн картофеля при урожайности 184 ц/га. Овощей собрано 31 тыс. тонн, средняя урожайность — 263,4 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Омской области к 11 октября намолотили 3 млн 143 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 16, 4 ц/га.

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