Якутск, 15 октября, 2019, 03:39 — ИА Регнум. В Горном район Якутии на природный газ переведут котельные в сёлах Асыма и Бердигестях в рамках инвестиционной программы на 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

Katanay Котельная

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В республике продолжается перевод котельных с дорогостоящих видов топлива на природный газ и местный уголь. Перевод двух котельных даст экономию в 27 млн рублей в год. Срок окупаемости — два года.

Также ведутся работы по газификации населённых пунктов.

Построят более 2,7 тыс. км магистральных газопроводов, 1,7 тыс. км газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов протяженностью 1,5 тыс. км. Это даст возможность провести газ в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сила Сибири» — магистральный газопровод протяжённостью 3 тыс. км, экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.