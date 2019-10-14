Вашингтон, 15 октября, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии, заявил американский вице-президент Майк Пенс в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

«Соединенные Штаты Америки не давали «зеленый свет» на вторжение Турции в Сирию», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против должностных лиц Турции из-за военной операции Анкары на северо-востоке Сирии. Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что санкции вводятся для оказания давления на Турцию с целью прекращения военной операции «Источник мира».