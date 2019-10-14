Москва, 15 октября, 2019, 01:45 — ИА Регнум. У Киева нет никакого решения проблемы Донбасса, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Владимир] Зеленский пугает неким «планом Б» по Донбассу, [министр иностранных дел Украины Вадим] Пристайко простодушно признался, что плана Б нет и в помине и его только придётся найти, если не сработает план А. Но если план А — это переписанные задом наперёд Минские соглашения, то не сработают ни план А, ни план Б, ни план В». Пушков «Пока [украинский президентпугает неким «планом Б» по Донбассу, [министр иностранных дел Украиныпростодушно признался, что плана Б нет и в помине и его только придётся найти, если не сработает план А. Но если план А — это переписанные задом наперёд Минские соглашения, то не сработают ни план А, ни план Б, ни план В».

Напомним, Зеленский на минувшей неделе заявил, что «не бросит» украинцев, которые находятся в Донбассе, — «ту часть людей», которые «чувствуют себя украинцами».

Зеленский «Это наш «план А». А «план Б» — все, кто чувствует себя украинцами, если будет длинная-длинная история, длинный-длинный путь с возвращением территорий, приоритетом всё равно будут люди. Мы должны им обеспечить (тогда уже) возможность быть здесь».

После этого Пристайко 14 октября заявил, что Киев рассчитывает решить проблему Донбасса путём переговоров в нормандском формате и без привлечения «миротворцев».