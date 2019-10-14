Киев, 15 октября, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Потеря Крыма и война в Донбассе стали «шоковой терапией» для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с ВСУ, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский «Это все была действительно «шоковая терапия». Как будто две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины».

Украинский президент заявил, что когда-то, до потери Крыма, Украина жила «слишком беззаботно».

Читайте также:Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе

Напомним, поездка Зеленского на встречу с ВСУ в зону боевых действий приурочена к дню защитников Украины, отмечаемому Киевом 14 октября с 2014 года, причём начиная с 2015 г. на Украине это нерабочий день.