Душанбе, 15 октября, 2019, 01:18 — ИА Регнум. В Таджикистане на полигоне Харбмайдон с 21 по 29 октября 2019 года пройдут совместные учения Коллективных сил быстрого развертывания Туркестанского региона и Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2019».

Alexander Mishin Фронтовой бомбардировщик Су-24

Для обеспечения воздушной разведки и огневой поддержки наземных подразделений будут задействованы шесть самолетов Су 24МР и Су-25СМ — оперативно-тактическая авиация. Также 12 вертолетов Ми-8АМТШ («Терминатор») и Ми-24 — армейская авиация — помимо сопровождения и прикрытия воинских колонн от нападений условного противника, будут использованы для перевозки материальных средств и эвакуации раненых военных в ходе практической части учений. Всего же в ходе учений планируется задействовать 18 единиц российской авиационной техники.

В рамках первого этапа учений пилоты российских самолетов и вертолетов должны будут блокировать или же в случае необходимости уничтожить отряды боевых незаконных вооруженных формирований.

Второй этап учений — это поддержка миротворцев, осуществляющих действия по поддержанию мира в Туркестанском регионе коллективной безопасности, с воздуха.

Переброшена военная авиация в Таджикистан будут самолетами военно-транспортной авиации — Ан-124 «Руслан».

Напомним, что данные учения станут завершающим этапом совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2019».