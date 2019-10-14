Абуджа, 15 октября, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Полиция Нигерии освободила 67 человек из исламской школы на севере страны, в которой они содержались в «нечеловеческих условиях», сообщает агентство Reuters.

AMISOM Public Information Нигерийские полицейские

Сообщается, что полиция провела рейд в городе Кацина после поступления информации о пытках и сексуальном насилии в одной из исламских школ.

«В ходе расследования были обнаружены 67 человек, закованных в наручники, в возрасте от семи до 40 лет. Жертвы также подвергались различным нечеловеческим и унизительным пыткам», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время полиция пытается вернуть освобожденных в их семьи. Также был арестован 78-летний Маллам Белло Абдуллани Умар по подозрениям в незаконном удержании в неволе.