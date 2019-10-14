Вашингтон, 15 октября, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Видео задержания 81-летней актрисы Джейн Фонды опубликовано на YouTube.

Georges Biard Джейн Фонда

Актриса была задержана 11 октября у здания Капитолия в Вашингтоне, куда она вышла на акцию протеста, связанную с проблемой изменения климата.

В митинге участвовали ещё полтора десятка человек. Они призывали не позволять разрушать планету ради получения «должностными лицами» прибыли.

Актриса обещала устраивать митинги еженедельно — «каждую пятницу». Она назвала ситуацию с климатом «чрезвычайной». На Фонду надели наручники.

Напомним, на теме эко-активизма в последнее время набрала популярность в информпространстве шведская школьница Грета Тунберг, которая в августе 2018 г. устроила акцию протеста по борьбе с изменением климата у здания шведского парламента.