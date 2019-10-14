Ростов-на-Дону, 15 октября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Материалы уголовного дела в отношении главы Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) переданы в суд. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Суд

Чиновник обвиняется в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). В материалах уголовного дела говорится, что глава ведомства не предпринял мер для приостановки деятельности новошахтинской фабрики по обогащению угля, «осуществлявшей свою деятельности вопреки действующего законодательства». При этом руководитель управления был осведомлён о функционировании опасного производственного объекта.

Окружающей среде был причинён особо крупный ущерб в виде загрязнения почвы, превысивший 93 млн рублей. Недвижимость и денежные средства чиновника находятся под арестом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о том, что вместе с главой ведомства под уголовное преследование попал и его подчинённый — главный государственный инспектор Ростовского территориального отдела.