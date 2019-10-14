Ижевск, 15 октября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. По итогам января-сентября текущего года экономия при проведении централизованных закупок и закупок в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики» составила 1,953 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, всего было объявлено 12,4 тыс. процедур закупок на общую сумму 23,665 млрд рублей. В итоге по 10,255 тыс. закупок были заключены контракты на 21,681 млрд рублей.

Основная часть сэкономленных средств образовалась в результате проведения процедур в рамках Федерального закона № 44-ФЗ — 1,450 млрд рублей. По Федеральному закону № 223-ФЗ экономия составила 461,46 млн рублей.

Кроме того, 41.28 млн рублей удалось сэкономить путем выбора наилучшего предложения через электронный магазин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Удмуртия утвердила прогнозный план приватизации имущества на 2020 год. По итогам реализации плана может увеличиться приток инвестиций для дальнейшего развития производства, сократятся расходы бюджета на содержание госимущества.

Ожидается, что в результате реализации документа республиканский бюджет получит дополнительно 2,286 млн рублей.