Ростов-на-Дону, 15 октября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону жалуются на стаи бездомных собак, опасаясь за здоровье и жизнь горожан.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

«Это нормально? Столько бездомных собак гуляет сами по себе. Первый раз вижу такую большую стаю. Ведь никто не гарантирует, что завтра они не кинутся на кого-то», — поделилась подписчица паблика «Ростов Главный».

Ранее жители микрорайона Суворовский сообщали о бродячих собаках, наводящих ужас на детей. Однако власти лишь сокращают расходы на борьбу с ростом числа безнадзорных животных на территории города-миллионника сокращаются. Так, на 2019 год на эти цели запланировано лишь около 1,8 млн рублей, тогда как в 2018 году траты составили 2,9 млн рублей.