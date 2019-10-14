Ростов-на-Дону, 15 октября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. На одном из рынков Ростова-на-Дону к Новому году начали готовиться заранее, установив к середине октября новогодние ели. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Новогодняя ёлка

«Рынок «Атлант» к Новому году готов», — сообщают подписчики паблика «Ростов Главный», сопроводив пост подтверждающими фотоснимками наряженных деревьев.

Стоит отметить, что к украшению Ростова-на-Дону компании зачастую приступают в ноябре. Преображается город-миллионник обычно к середине декабря.