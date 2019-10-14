Москва, 14 октября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста вечером 14 октября в центре Москвы. Об этом сообщается в микроблоге столичного управления ГИБДД в Twitter.

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

Как уточняется, инцидент произошёл на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический вал. В результате ДТП велосипедист пострадал.

Подробностей произошедшего в сообщении не приводится. Отмечается, что по факту инцидента проводится административное расследование.