Варшава, 14 октября, 2019, 23:53 — ИА Регнум. В Польше оппозиция признала свое поражение на выборах в парламенте. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает телеканал TVN.

Флаг Польши

Напомним, что в воскресенье, 13 октября, в Польше прошли выборы в парламент. Граждане избрали 460 депутатов сейма и 100 членов сената. Явка на выборах составила рекордные за последние 30 лет 61,74%.

Правящая партия «Право и справедливость» набрала 43,59% голосов и получила 235 мандатов в сейме и 48 мест в сенате.

На втором месте объединение оппозиционных сил Польши «Гражданская коалиция». И хотя PiS получила меньше мандатов в сейме, чем в прошлый раз, все равно ей удастся сформировать правительство. В сенате оппозиция получила 42 места.

Оппозиция уже обвинила PiS в нечестном ведении избирательной кампании и использовании административного ресурса. Также в рядах оппозиции обсуждают возможность смены лидера.