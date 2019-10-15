Ханой, 15 октября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Вьетнам второй год подряд становится обладателем наиболее престижной награды в сфере туризма. Вьетнам был признан «лучшей туристической страной Азии» по версии WTA (прим. World Travel Awards).

Нячанг. Вьетнам

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Вьетнам также получил награды в других номинациях, в числе которых: лучший гастрономический туризм в Азии, лучшая страна для ознакомления с культурой, а город Хойан выиграл в номинации «город с богатейшей культурой».

Вьетнам — одна из тех стран, где сфера туризма развивается наиболее быстрыми темпами. Это связано с тем, что во Вьетнаме сохранилась богатейшая культура и уникальные достопримечательности. Кроме того, Вьетнам отличается невероятными природными ландшафтами.