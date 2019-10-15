Вьетнам вновь стал лучшей туристической страной в Азии
Ханой, 15 октября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Вьетнам второй год подряд становится обладателем наиболее престижной награды в сфере туризма. Вьетнам был признан «лучшей туристической страной Азии» по версии WTA (прим. World Travel Awards).
По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Вьетнам также получил награды в других номинациях, в числе которых: лучший гастрономический туризм в Азии, лучшая страна для ознакомления с культурой, а город Хойан выиграл в номинации «город с богатейшей культурой».
Вьетнам — одна из тех стран, где сфера туризма развивается наиболее быстрыми темпами. Это связано с тем, что во Вьетнаме сохранилась богатейшая культура и уникальные достопримечательности. Кроме того, Вьетнам отличается невероятными природными ландшафтами.