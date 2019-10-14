Вашингтон, 14 октября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. О приоритете границы США с Мексикой перед событиями на турецко-сирийской границе заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал 14 октября в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Как пояснил Трамп, многие ждут, чтобы Вашингтон стал защищать границу Сирии, находящуюся за семь тысяч миль от страны, за которую отвечает враг США Башар Асад. В это же время Сирия и «те, кто ей помогает» хотят защитить курдов.

Но, как заявил Трамп, в такой ситуации он бы предпочёл сосредоточиться на южной границе США, которая, в отличие от сирийско-турецкой, примыкает к стране и является её частью.

Трамп добавил, что число незаконных мигрантов из Мексики продолжает снижаться, а стена между США и Мексикой продолжает строиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о самоустранении США из Сирии. По словам Трампа, армии США незачем находиться за семь тысяч миль от страны и драться за Сирию. Также Трамп объявил о полной победе США над халифатом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).