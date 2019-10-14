Псков, 14 октября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Псковская региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения должна быть разработана в сжатые сроки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил на заседании администрации Псковской области.

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По его словам, к 1 ноября проект программы необходимо направить на федеральный уровень для дальнейшей проработки.

«Один из главных принципов модернизации первичного звена — обеспечение доступности и качества медико-санитарной помощи с её максимальным приближением к месту жительства, месту работы или месту обучения с учётом удаленных территорий», — отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В настоящее время для формирования региональной программы проводится детальный анализ размещения медицинских объектов, на базе которых осуществляется первичная медицинская и скорая помощь, изучается логистика, дефицит кадров в медицинских организациях, основные проблемы организаций, для решения которых требуется особое внимание. Особое внимание будет уделено анализу кадрового обеспечения медицинских организаций первичного звена.

«Все те проблемы, которые есть у других регионов, в концентрированном виде сосредоточены в Псковской области. Если мы поймем, как навести порядок в первичном звене в нашем регионе, то с остальными субъектами федеральный центр справится гораздо легче», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, в Псковской области для улучшения оказания медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут построены 13 модульных ФАПов. Три передвижных медицинских комплекса"Лучевая диагностика» с установкой флюорографа и маммографа уже приступили к работе.