Ростов-на-Дону, 15 октября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Полицейские объявили розыск водителя автобуса, въехавшего в остановочный комплекс в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Roman Nevedrov Ростовские автобусы

«Местонахождение водителя сейчас устанавливается сотрудниками полиции», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Уточняется, что в результате аварии два 13-летних подростка.

ИА REGNUM напоминает, что дорожная авария произошла днём 14 октября на проспекте Королёва. Автобус № 44 врезался в остановку с людьми. Сколько пассажиров находилось в транспорте на момент ДТП, неизвестно.