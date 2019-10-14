Вашингтон, 14 октября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Войска США в основном из Сирии выведены, пусть там теперь сражается хоть Наполеон Бонапарт, заявил 14 октября президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

По его словам, США находятся от Сирии в семи тысячах миль и драться за Сирию незачем.

Кроме того, Трамп в очередной раз провозгласил США победителем террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«После победы на 100% над халифатом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я в основном вывел войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за собственные земли.» — написал Трамп.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устроит, хоть Россия, хоть Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, они все добьются успеха, а мы находимся в 7 тыс. миль от этого места!» — пояснил Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что вместо сирийского конфликта США лучше заняться ситуацией на границе с Мексикой, где стена обязательно будет построена.