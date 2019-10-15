Тегеран, 15 октября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. 14 октября директор Таможенной организации Ирана Мехди Мир Ашрафи заявил, что за первые полгода по иранскому календарю (21 марта — 21 сентября 2019 г.) экспорт иранской несырьевой продукции превысил 70 млн тонн, продемонстрировав рост на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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По словам чиновника, импорт товаров в первой половине текущего года превысил 16 млн тонн, что в несколько раз меньше несырьевого экспорта и на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. Он отметил, что таким образом экспорт преобладает над импортом, показывая устойчивость иранской внешней торговли в условиях санкций.

Мехди Мир Ашрафи подчеркнул, что импортируемые товары — это в первую очередь товары первой необходимости (10 млн тонн), а также сырье и оборудование (5 млн тонн). Он напомнил о том, что наращивание экспорта является одной из приоритетных задач Ирана на ближайшие несколько лет.