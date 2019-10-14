Архангельск, 14 октября, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Ученые ВНИИОкеангеология и сотрудники Северного управления гидрометслужбы встретили в море Лаптевых большое количество айсбергов. Об этом исследователи сообщили, вернувшись из экспедиции в Архангельск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

команда научно-исследовтельского судна «Иван Петров» в течение сентября занималась геологической съемкой шельфа в море Лаптевых: сейсмоакустическое профилирование, донный пробоотбор — стандартные методы геологической съемки. Кроме того, у экспедиции были еще договорные работы на Северной Земле, которые тоже выполнены. Это высадки на острова, отбор проб палеозойских отложений для дальнейшего изучения.

«Погода в этом году была сложная, дули сильные восточные ветра, приходилось прятаться, корректировать маршрут. Тем не менее, рейсовое задание выполнено в полном объеме. Самого плавучего льда мы не встретили нигде, но было очень много айсбергов и крошева айсбергов. Видимо, теплый год был, и ледники продуцировали их большое количество. При высадках на Северной Земле определенные трудности были, глыбы льда не давали подойти и высадиться», — рассказал начальник экспедиции Евгений Гусев.

Добавим, что геологическая съемка шельфа проходит в рамках государственной программы: до 2025 года планируется составить все листы государственной геологической карты Российской Федерации, включая континентальный шельф.

В настоящее время НИС «Иван Петров» готовится к новому рейсу, который планируется в начале ноября этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году ученые обнаружили признаки проникновения теплого атлантического течения в глубины Арктики.