Псков, 14 октября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В Псковской области благодаря экономии средств при проведении аукционов удалось включить в план ремонта дорог на 37% больше объектов — 73 участка вместо 53. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил сегодня, 14 октября, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Псковской области Борис Елкин на заседании областной администрации.

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Всего на улучшение нормативного состояния дорог в 2019 году направлено более 2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти средства отремонтируют более 150 км дорог: 44 участка региональных автодорог, 29 — на дорогах местного значения.

Объём выполненных работ оценивается в 54%, при этом некоторые уже введены в эксплуатацию.