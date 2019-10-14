Ереван, 14 октября, 2019, 23:14 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2019 года в вооруженных силах Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха погибли 39 военнослужащих. Об этом сообщает генпрокуратура Армении. За тот же период прошлого года было зафиксировано 50 смертей военнослужащих, что означает, что смертность в ВС снизилась на 22%. При этом снижение зафиксировано в случаях смерти, связанной с воинской службой.

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В частности, в этом году 16 смертей было связано с воинской службой. Из них: 3 — убийства, совершенные противником, 4 — убийства, 5 случаев самоубийств и доведение до самоубийства, 1 — ДТП связанное со службой, 1 — от болезни, 2 от несчастного случая.

За тот же период 2018 года произошло 27 случаев смерти, связанных с военной службой. То есть в этом году в целом смертность, связанная с воинской службой, снизилась на 40,7%.

За первые девять месяцев текущего года было зарегистрировано 23 случая смерти, не связанных с воинской службой. В прошлом году в тот же период было зафиксировано столько же случаев смерти, не связанных с воинской службой.