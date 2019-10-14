Вашингтон, 14 октября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в самое ближайшее время он подпишет указ о введении санкций против нынешних и бывших турецких чиновников. Соответствующее заявление обнародовала сегодня, 14 октября, пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Контакт

Санкции будут введены в ответ на турецкую военную операцию в Сирии, которую Анкара проводит против сирийских курдов на северо-востоке этой страны.

Детальной разработкой санкций занимаются Государственный департамент США, министерство обороны США, а также казначейство.

Также США прекратят переговоры с Турцией относительного нового торгового соглашения, и поднимут пошлины на ряд турецких товаров, в частности, на турецкую сталь аж до 50%.