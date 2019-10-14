Киев, 14 октября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая вскоре уйдет в отставку, положительно высказалась о плане решения конфликта в Донбассе. Об этом он заявила сегодня, 14 октября, после встречи с министром иностранных дел Украины Владимиром Пристайко.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

По словам Могерини, она увидела «удовлетворительную картину планов», которая есть у правительства Украины по реформам, а также относительно того, как решать конфликт в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его администрация разработала некий план по урегулированию конфликта в Донбассе. Детали плана не разглашаются.

Стоит отметить, что план по урегулированию конфликта в Донбассе был разработан ещё в 2014 году и называется он Минские соглашения. Украина подписала эти соглашения, однако все последующие годы Киев старательно избегал выполнения Минских соглашений под различными предлогами.