Москва, 14 октября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. В Москве проводится доследственная проверка по факту сообщений в СМИ о создании секты на территории столицы. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет России

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о деятельности в Москве псевдорелигиозного движения, которое проводит свои тренинги и собрания на съёмных квартирах и арендует помещение детского центра, собирая денежные средства с участников», — отметили в СК.

Лидер указанного движения, как сообщалось, связывается с участниками по видеосвязи и обещает излечить их от различных заболеваний.

Следователи намерены проверить все обстоятельства и факты, изложенные в СМИ, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете.