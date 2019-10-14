Люксембург, 14 октября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени считает, что «ещё слишком рано говорить» о возможности сделки по Brexit, 14 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Ещё слишком рано говорить о том, возможно ли добиться прорыва на этой неделе, или он произойдет на следующей неделе» , — заявил Ковени на встрече глав МИДов стран Евросоюза.

Великобритания покинет ЕС 31 октября. В случае «жесткого Brexit» — без соглашения между Лондоном и Брюсселем — Ирландию ждёт «жесткая граница» с Северной Ирландией.

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