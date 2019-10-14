Кито, 14 октября, 2019, 23:05 — ИА Регнум.

Президент ЭквадораЛенин Морено заявил, что указ об отмене субсидий на топливо, который спровоцировал общенациональные протесты, отзовут в течение нескольких часов. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora.

Agencia de Noticias ANDES Ленин Морено

«В течение ближайших часов я отменю Декрет №883. Мы сделали выбор в пользу мира. Будет издан новый указ, который обеспечит доступ к ресурсам тех, кто в них действительно нуждается», — написал Морено на своей странице в Twitter.

Примечательно, что ещё 5 октября глава государства заявлял, что декрет об отмене субсидий пересмотру не подлежит, несмотря на массовые протесты в стране.