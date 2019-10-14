Посёлок городского типа Шкотово, Приморский край, 14 октября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Частичное обрушение конструкций пятиэтажного жилого дома произошло в населённом пункте Новонежино в Приморском крае. Об этом сообщили 14 октября в Единой диспетчерской службе Шкотовского муниципального района.

Niklas Freidwall Взрыв

В результате ЧП погибла одна женщина. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв боеприпаса, сообщил ТАСС глава Шкотовского района Виктор Михайлов.

Как уточняется, в одном из подъездов дома произошло обрушение межквартирной перегородки и потолка на 4-м этаже, а также лестничного марша между 5-м и 4-м этажами. Подробности инцидента уточняется.