Брюссель, 14 октября, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Украина имеет чёткие «красные линии», которые не пересечёт при проведении выборов в ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Брюсселе, сообщило 14 октября информационное агентство «Укринформ».

Пресс-служба МВД Украины

"Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию, и вводить некую «федерализацию»… Третье — мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому закону и под наблюдением и по правилам ОБСЕ», — рассказал он.

Пристайко также добавил, что Россия должна «вывести» некие «войска», которые, по его мнению, присутствуют в Донбассе, а боевики ВСУ должны получить контроль над границей между Донбассом и Россией.

Напомним, согласно Минским соглашениям, контроль над границей Украины может получить лишь после того, как в Донбассе будут избраны представители региона, признаваемые Киевом, Донбасс получит особый статус, а конфликт будет урегулирован.

Украинская пропаганда всяческие пытается переложить ответственность за разжигание войны с украинских властей на Россию. Поэтому украинские СМИ и политики заявляют о наличии в Донбассе не граждан Украины, противостоящих агрессии ВСУ, а о неких «российских войсках». Отметим, что Россия не является стороной конфликта, а лишь гарантирует исполнение Украиной Минских соглашений.

Как сообщало издание «Европейская правда», ранее Пристайко заявил, что в средине ноября Украина рассчитывает на встречу в «нормандском формате». По его словам, это «последняя честная попытка» Украины следовать путём Минских соглашений.