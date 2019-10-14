Баку, 14 октября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Турция будет осуществлять военную операцию на севере Сирии до полного вытеснения террористов, а территориальная целостность Сирии от этого не пострадает, заявил 14 октября журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

Об этом глава МИД Турции сообщил на международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», организованной в Баку.

По словам Чавушоглу, военная операция направлена не против курдов, а на их защиту от притеснений со стороны РПК.

«Курды в Сирии больше всего подвергаются давлению именно со стороны РПК. В итоге операции будет соблюдена территориальная целостность Сирии и мы продолжим её до полного вытеснения террористов», — заявил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вооружённые силы Турции и протурецкие сирийские боевики начали на севере Сирии военную операцию «Источник мира». Целью операции заявлено создание «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы, а также борьба с Рабочей партией Курдистана и отрядами сирийских курдов.