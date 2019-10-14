Исламабад, 14 октября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Начальник пакистанской Федеральной комиссии по доходам (занимается сбором налогов) Шабар Заиди заявил, что ОАЭ будут передавать Исламабаду информацию о недвижимости, которой владеют пакистанские граждане.

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По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Шабар Заиди отметил, что его встреча с представителями департамента недвижимости Дубаи прошла успешна, и чиновники ОАЭ согласились помогать пакистанским коллегам и передавать необходимую информацию. Теперь Пакистан имеет право получать данные об имуществе всех своих граждан, имеющих разрешение на работу в ОАЭ.

Федеральная комиссия по доходам ведет борьбу с незарегистрированным имуществом пакистанцев и незаконным выводом средств за границу. В ОАЭ, которые имеют широкие экономические связи с Пакистаном, находится имущество многих богатых и влиятельных пакистанцев.