Лондон, 14 октября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Более 1400 экоактивистов задержала полиция с начала акций протестов экологического движения Extinction Rebellionв Лондоне. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондонская полиция

Число задержанных днём 14 октября составило 1405 человек. Задержания происходили в том числе в административном округе Сити в Лондоне, где экоактивисты устроили сидячую акцию протеста возле здания Банка Англии.

Демонстрантов задерживают, в основном, за создание препятствий для движения транспорта и за сопротивление полиции. В течение недели активистами были предприняты попытки заблокировать в Лондоне Вестминстерский мост и выезды на Трафальгарскую площадь, часть набережной Виктории и правительственную улицу Уайтхолл.

Напомним, глобальная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего о борьбе с загрязнением окружающей среды, начались 7 октября и прошли в крупных городах Европы, Австралии, Канады и других стран. Активисты заявляли о мирном характере своих протестных акций. Демонстранты ложатся или садятся на проезжую часть мостов и крупных городских магистралей, блокируя их и привлекая этим внимание полиции. При этом у жителей города эти акции вызывают неоднозначную реакцию, так как нарушают жизнь города, создавая препятствия для движения людей и автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Лондоне число задержанных полицией за два дня протестов экоактивистов составило 471 человек.