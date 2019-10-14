Исламабад, 14 октября, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Всемирный Банк ухудшил свой прогноз экономического развития Пакистана, предупредив, что меры по стабилизации экономики будут иметь негативные последствия для темпов прироста ВВП.

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По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в своем новом докладе «South Asia focus: making (de)centralization work» специалисты Всемирного Банка отметили, что правительству Имрана Хана не удастся достичь своих макроэкономических целей ни по темпам экономического роста, ни по инфляции. Так, сокращение инвестиций в инфраструктуру и фокус на улучшении собираемости налогов не позволят уверенно расти промышленному сектору, в частности, крупномасштабному производству.

В результате, темпы прироста ВВП, которые в 2019 и так сократились на 2,2 процентных пункта, в 2020 году составят всего 2,4%. Восстановить показатели экономического роста Пакистану также мешают нехватка валютных резервов и высокие темпы инфляции, которые, по прогнозам Всемирного Банка, также должны увеличиться.