Исламабад, 14 октября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. За два дня цена за 85-килограммовый мешок качественной пшеничной муки в Пакистане подскочила на 12% до 4500 рупий (около 2200 рублей) из-за снятия запрета на экспорт зерна и муки в соседний Афганистан.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство Пакистана сняло ограничение на экспорт пшеницы и муки в Афганистан через пограничный переход Торхам (провинция Хайбер-Пахтунхва). Ранее был введен двухмесячный запрет на вывоз этих товаров из-за опасений, что страна не сможет обеспечить свои потребности.

По мнению специалистов, экспортеры зерна в Пакистане увеличивают запасы пшеницы и муки, что грозит дальнейшим повышением цен. Пшеничная мука — основа главного блюда в рационе простых пакистанцев, лепешек роти.