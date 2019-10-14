Исламабад, 14 октября, 2019, 22:08 — ИА Регнум. 14 октября специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что премьер-министр Имран Хан распорядился обеспечить стабильность цен на основные продукты питания.

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По сообщению пакистанского информационного агентства Dunya News, в своем отчете об итогах заседания кабинета министров, пресс-секретарь правительства отметила, что против спекулянтов и укрывателей жизненно-важной продукции «будут приняты жесткие меры».

Также, по словам Фирдоус Ашик Аван, Имран Хан выступил за создание специального механизма для контроля цен на низовом уровне. Этот вопрос он намерен обсудить с главными министрами провинций Пакистана уже 18 октября. Инфляция, в частности, повышение цен на основные продукты питания, ведет к снижению уровня жизни населения, — отметила пресс-секретарь правительства.