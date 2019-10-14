Киев, 14 октября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. 72% жителей Украины не поддерживают идею снятия моратория на продажу земли, сказано в отчёте, опубликованном Киевским международным институтом социологии (КМИС) 14 октября на своём официальном сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Sale

По данным социологов, если бы на Украине проводился референдум по вопросу продажи земли, 55% опрошенных высказались бы против, 21% поддержали бы такое решение, 12% не определились, и ещё столько же не принимали бы участия в референдуме.

Таким образом, если учитывать только тех, кто готов участвовать в референдуме, то 72% населения Украины выступают против продажи земли.

Опрос проводился с 9 по 11 октября. Всего было опрошено 1200 совершеннолетних жителей Украины.

Напомним, ранее КМИС опубликовал данные опроса касательно закрытия на Украине школьных классов с русским языком обучения. Этот вопрос разделил население Украины практически пополам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее результаты, полученные КМИС, практически в точности повторила социологическая группа «Рейтинг». По её данным, 73% жителей Украины выступают простив продажи земли, а 19% поддерживают это решение.